У Зеленського пояснили конфлікт з Радою суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Конфлікт Ради суддів із заступником глави Адміністрації Президента Русланом Рябошапкою є наочним свідченням намагань самозбереження у судовій системі України осіб, які звикли мати вплив на українське правосуддя у власних або владних інтересах. Про це заявила прес-служба адміністрації Президента України, передає УНН.
"Закиди з боку представників частини суддівського корпусу, які пов’язані зі старою владною системою, щодо конфлікту із заступником глави Адміністрації Президента Русланом Рябошапкою є наочним свідченням намагань самозбереження у судовій системі України осіб, які звикли мати вплив на українське правосуддя у власних або владних інтересах. У такий спосіб вони намагаються й надалі зберегти контроль над судовою системою", - зазначили в АП.
При цьому в АП наголосили, що "наклепницькі закиди" з’явилися невдовзі після того, як Руслан Рябошапка оголосив про докорінну ревізію результатів так званої судової реформи Петра Порошенка.
Також прес-служба АП додала, що справжнє оновлення судової системи України розпочнеться найближчим часом і надалі ґрунтуватиметься на принципі створення в Україні незалежного суду, який буде "не прислужником влади, а слугою справедливості".
Нагадаємо, Рада суддів заявила про тиск з боку Адміністрації Президента. За словами голови Ради суддів України, судді Верховного Суду Олега Ткачука, з Адміністрації Президента України головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів України членам зірвати проведення засідання Ради суддів.