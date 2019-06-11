У Зеленского объяснили, где взяли доказательства отсутствия коалиции

"У Президента возникло право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады на основании Конституции Украины, поскольку на момент, когда он получил полномочия, коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины была отсутствующей более чем 1 месяц. Доказательства отсутствия коалиции были предоставлены Юридическим департаментом Администрации Президента Украины путем аналитики ", - отметил Вениславский, отвечая на вопрос судьи-докладчика, откуда у Президента информация об отсутствии коалиции.



По его словам, в АПУ связывают право Президента на роспуск с юридическим фактом сокращения количества народных депутатов - членов коалиции до уровня меньше определенного Конституцией количества.



При этом судья докладчик Виктор Кривенко добавил, что Администрация Президента так же, как и Верховная Рада, не предоставила список членов коалиции. Также он подчеркнул, что нет доказательств, которые бы доказывали факт бездействия парламента.



Напомним, сегодня в 10 утра судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу относительно определения конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.



Фактическое отсутствие коалиции в парламенте станет основным аргументом Администрации Президента Украины во время доказательства в Конституционном суде конституционности указа главы государства о роспуске Верховной Рады.