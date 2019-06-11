У Зеленського пояснили, де взяли докази відсутності коаліції

"У Президента виникло право достроково припинити повноваження Верховної Ради на підставі Конституції України, оскільки на момент, коли він набув повноважень, коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України була відсутня більш ніж 1 місяць. Докази відсутності коаліції були надані Юридичним департаментом Адміністрації Президента України шляхом аналітики", - зазначив Веніславський, відповідаючи на запитання судді-доповідача, звідки у Президента інформація про відсутність коаліції.



За його словами, в АПУ пов'язують право Президента на розпуск з юридичним фактом скорочення кількості народних депутатів – членів коаліції до рівня менше, ніж визначена Конституцією кількість.



При цьому суддя доповідач Віктор Кривенко додав, що Адміністрація Президента так само, як і Верховна Рада, не надала список членів коаліції. Також він наголосив, що немає доказів, які б доводили факт бездіяльності парламенту.



Нагадаємо, сьогодні о 10 ранку судді Конституційного суду України розпочали засідання у справі щодо визначення конституційності розпуску Верховної Ради Президентом Володимиром Зеленським.



Фактична відсутність коаліції у парламенті стане основним аргументом Адміністрації Президента України під час доведення у Конституційному суді конституційності указу Глави держави про розпуск Верховної Ради.