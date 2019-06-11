У Зеленського пояснили, де взяли докази відсутності коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Позиція Адміністрації Президента України щодо відсутності коаліції у Верховній Раді України ґрунтується на аналізі Юридичного департаменту АПУ шляхом аналітики. Про це заявив представник Президента в КСУ Федір Веніславський під час засідання КСУ, передає кореспондент УНН.
"У Президента виникло право достроково припинити повноваження Верховної Ради на підставі Конституції України, оскільки на момент, коли він набув повноважень, коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України була відсутня більш ніж 1 місяць. Докази відсутності коаліції були надані Юридичним департаментом Адміністрації Президента України шляхом аналітики", - зазначив Веніславський, відповідаючи на запитання судді-доповідача, звідки у Президента інформація про відсутність коаліції.
За його словами, в АПУ пов'язують право Президента на розпуск з юридичним фактом скорочення кількості народних депутатів – членів коаліції до рівня менше, ніж визначена Конституцією кількість.
При цьому суддя доповідач Віктор Кривенко додав, що Адміністрація Президента так само, як і Верховна Рада, не надала список членів коаліції. Також він наголосив, що немає доказів, які б доводили факт бездіяльності парламенту.
Нагадаємо, сьогодні о 10 ранку судді Конституційного суду України розпочали засідання у справі щодо визначення конституційності розпуску Верховної Ради Президентом Володимиром Зеленським.
Фактична відсутність коаліції у парламенті стане основним аргументом Адміністрації Президента України під час доведення у Конституційному суді конституційності указу Глави держави про розпуск Верховної Ради.