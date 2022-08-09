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В Зеленского сообщили, сколько объектов инфраструктуры разрушено в результате агрессии рф в трех областях

В Зеленского сообщили, сколько объектов инфраструктуры разрушено в результате агрессии рф в трех областях

Киев • УНН

 • 191643 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В результате вооруженной агрессии российской федерации в Житомирской, Сумской и Харьковской областях разрушены тысячи объектов инфраструктуры. Об этом подробнее на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Детали

Следовательно, в Житомирской области, по состоянию на сегодняшний день, рассчитывается 2 828 объектов, поврежденных в результате вооруженной агрессии россии. Среди них 213 разрушены полностью. Разной степени разрушения подверглись 117 многоэтажек, 2 336 частных жилых домов, 41 школа, 20 детских садов, 10 заведений высшего образования, 31 заведение культуры, 22 заведения здравоохранения, 31 административное здание, 1 ЦНАП, 10 мостов и другое.

Цитата

“В общем, в области уже восстановлено 338 объектов. Текущий ремонт осуществлен за счет средств государственного бюджета, собственных средств граждан и местного бюджета”, – сообщил Тимошенко.

Также Сумская область продолжает фиксировать последствия многочисленных обстрелов и бомбардировок. Приоритетом в восстановлении являются объекты критической инфраструктуры, сети тепло/электро/газо/водоснабжение.

По состоянию на сегодняшний день, электрической энергией обеспечены все находившиеся в оккупации населенные пункты и на территории которых велись активные боевые действия. Поврежденно значительное количество объектов Сумыоблэнерго – 267 объектов подлежит реконструкции, замене или капитальному ремонту. Повреждения получили 209 объектов хозяйства Сумыгаз.

На всех объектах локализованы и уже ликвидированы последствия аварийных ситуаций. В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Аварийные бригады Сумыоблэнерго и Сумыгаза работают в усиленном режиме.

Довольно напряженной остается ситуация в Харьковской области. Силами областной военной администрации проводится ежедневный мониторинг и сбор информации о последствиях военных преступлений соседнего государства на территории области.

Из-за постоянно продолжающихся вооруженных нападений количество объектов поврежденной критической инфраструктуры и жилищного фонда составляет 10 297 объектов. Среди них: частной застройки – 4 495, многоэтажек – 2 896, объектов жизнеобеспечения – 1 506, учреждений здравоохранения – 166 объектов соответственно.

Тем временем, в Киевской области работниками ГСЧС успешно продолжается разминирование территорий.

“Особенно хочу отметить противопожарную безопасность. На днях в Киевской области снова участились возгорания, как природного, так и человеческого характера. Уважаемые граждане, призываю не сжигать мусор или другой хлам. Продолжается печальная статистика возгораний. Пожарные с ней справляются, однако будем бдительны”, – добавил представитель ОП.

Дополнение

Министерство экономики Украины совместно с Фондом государственного имущества завершили разработку методики определения ущерба, причиненного предприятиям вследствие агрессии россии.

В результате вторжения рф на предприятиях Украины погибли 152 работника. 13 июля сообщалось, что в Украине в пяти областях уже подготовлена ​​техническая и проектная документация для восстановления 1700 объектов.

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