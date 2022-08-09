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У Зеленського повідомили, скільки об’єктів інфраструктури зруйновано внаслідок агресії рф у трьох областях

У Зеленського повідомили, скільки об’єктів інфраструктури зруйновано внаслідок агресії рф у трьох областях

Київ • УНН

 • 191646 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Внаслідок збройної агресії російської федерації у Житомирській, Сумській та Харківській областях зруйновано тисячі об’єктів інфраструктури. Про це детальніше на брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

Деталі

Відтак, у Житомирській області, станом на сьогодні, обраховується 2 828 об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії росії. Серед них 213 зруйновано повністю. Різного ступеню руйнації зазнали 117 багатоповерхівок, 2 336 приватних житлових будинків, 41 школа, 20 дитячих садочків, 10 закладів вищої освіти, 31 заклад культури, 22 заклади охорони здоров’я, 31 адміністративна будівля, 1 ЦНАП, 10 мостів та інше.

Цитата

“Загалом, в області вже відновлено 338 об’єктів. Поточний ремонт здійснено за рахунок коштів державного бюджету, власних коштів громадян, та місцевого бюджету”, – повідомив Тимошенко.

Також Сумщина продовжує фіксувати наслідки чисельних обстрілів та бомбардувань. Пріоритетом у відновленні є об’єкти критичної інфраструктури, мережі тепло/електро/газо/водопостачання.

Станом на сьогодні, електричною енергією забезпечені всі населенні пункти, що перебували в окупації, та на території яких велися активні бойові дії. Пошкоджена значна кількість об’єктів Сумиобленерго – 267 об’єктів підлягає реконструкції, заміні або капітальному ремонту. Пошкодження зазнали 209 об’єктів господарства Сумигаз.

На всіх об’єктах локалізовано і вже ліквідовано наслідки аварійних ситуацій. Наразі тривають відновлювальні роботи. Аварійні бригади Сумиобленерго та Сумигаз працюють в посиленому режимі.

Досить напруженою залишається ситуація в Харківській області. Силами обласної військової адміністрації проводиться щоденний моніторинг та збір інформації щодо наслідків військових злочинів сусідньої держави на території області.

Через постійно триваючі збройні напади кількість об’єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду складає 10 297 об’єктів. Серед них: приватної забудови – 4 495, багатоповерхівок – 2 896, об’єктів життєзабезпечення – 1 506, закладів охорони здоров’я – 166 об’єктів відповідно.

Тим часом, у Київській області працівниками ДСНС успішно продовжується розмінування територій.

“Окремо хочу наголосити на протипожежній безпеці. Цими днями на Київщині знову почастішали загоряння, як природного, так і людського характеру. Шановні громадяни, закликаю не палити сміття, чи інший непотріб. Продовжується сумна статистика загорянь. Вогнеборці з нею справляються, однак будьмо пильними”, – додав представник ОП.

Доповнення

Міністерство економіки України спільно з Фондом державного майна завершили розробку методики визначення збитків, завданих підприємствам внаслідок агресії росії.

Внаслідок вторгнення рф на підприємствах України загинуло 152 працівники. 13 липня повідомлялося, що в Україні у п’яти областях вже підготовлено технічну і проектну документацію для відбудови 1700 об’єктів.

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