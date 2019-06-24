У Зеленского подумывают о сокращении министерств

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - сказал Гончарук.

Как сообщал УНН, правительство предлагает на 50% сократить облгосадминистрации и райгосадминистрации. Позже Гройсман уточнил инициативу по сокращению количества РГА и ОГА . По его словам, такое решение продиктовано стремлением ограничить возможности тех глав РГА, которые мешают процессу децентрализации.