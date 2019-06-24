У Зеленського подумують про скорочення міністерств
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Адміністрація президента розглядає можливість скорочення кількох міністерств. Про це сказав заступник глави АП Олексій Гончарук, передає УНН.
"Ми думаємо про те, щоб скоротити кількість міністерств, дивимося на різні моделі. Хочеться підійти до формування нового уряду максимально прагматично, щоб не було зайвих посад", – сказав Гончарук.
Як повідомляв УНН, уряд пропонує на 50% скоротити облдержадміністрації і райдержадміністрації. Пізніше Гройсман уточнив ініціативу зі скорочення кількості РДА і ОДА. За його словами, таке рішення продиктовано прагненням обмежити можливості тих голів РДА, які стоять на заваді процесу децентралізації.