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У Зеленского не считают, что торможение судебной реформы повлияет на получение транша МВФ

У Зеленского не считают, что торможение судебной реформы повлияет на получение транша МВФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Препятствия на пути судебной реформы в Украине, в частности касательно работы Высшего совета правосудия, не помешают стране получить транш от Международного валютного фонда. Такое мнение УНН высказал советник Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Украина выполнила все обязательства перед МВФ, в том числе касательно судебной реформы

“Мы выполнили все взятые на себя обязательства”, — рассказал Устенко.

Как утверждает советник Зеленского, последние взятые Украиной обязательства, которые должны были быть выполнены до приезда миссии Международного валютного фонда, касались, в частности, вопроса независимости Национального банка, и они были выполнены.

По его словам, речь об этом шла в том числе в законе, принятом Верховной Радой на прошлой неделе (проект закона № 5852 о закупке юридических услуг Национальным банком Украины — ред.).

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“Что касается судебной реформы, по крайней мере на этом этапе, — мы тоже выполнили взятые на себя обязательства”, — говорит собеседник УНН.

Также, с его слов, существует масса других вопросов, которые постоянно находятся в обсуждении Украины и МВФ, касающиеся энергоэффективности, развития рынка газа, корпоративного управления, долговой политики и так далее.

Такие дискуссии ведутся не только с МВФ — Украина ведет широкую дискуссию по аналогичным вопросам и с Европейским Союзом.

“Мы ведем широченную дискуссию с нашими западными партнерами, например, мы ведем достаточно активные обсуждения и с США, и с Китаем у нас ведется дискуссия, например, по поводу развития государственно-частного партнерства, возможностей для частного и иностранного бизнеса. В конце концов, мы ведем дискуссию и внутри страны по поводу того, как и где, по каким направлениям двигаться. Дискуссии постоянно ведутся, и это, наоборот, позитивно. Гораздо хуже, когда дискуссии в принципе не ведутся, что в общем было в новейшей украинской истории”, — рассказывает специалист.

Говоря о предстоящем виртуальном визите миссии МВФ, он отметил, что договоренность о ней была достигнута еще во время телефонного разговора Президента Зеленского с управляющим директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в августе текущего года.

“Мы ждем миссию МВФ в ближайшие дни, после этого мы ожидаем, что украинский вопрос может быть вынесен на заседание совета директоров Международного валютного фонда, и мы ожидаем, что мы получим сразу же после принятия этого решения 700 (по словам Премьера - 750 млн долл. - ред.) млн долларов нового транша от МВФ”, — сказал эксперт.

Что происходит с реформой ВСП?

Здесь стоит отметить, что, согласно июньскому меморандуму МВФ с Украиной, страна в частности взяла на себя обязательства внести изменения в закон о Высшем совете правосудия для улучшения процесса отбора, гарантировать, что ее члены имеют безупречную репутацию и добросовестность.

Верховная Рада, хоть и с опозданием, но выполнила обязательство, проголосовав за соответствующий закон о деятельности ВСП, в частности по созданию Этического совета. Позже документ был подписан Президентом.

У Зеленского, к слову, ожидали запуска работы Этического совета ВСП еще на прошлой неделе.

Однако 13 сентября стало известно, что Совет судей Украины не смог делегировать трех представителей в Этический совет. Так, в частности, 16 членов Совета судей, то есть большинство — не поддержали ни одного из выдвинутых кандидатов.

Следовательно, ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов. Реформа ВСП была заблокирована.

В связи с упомянутой ситуацией верхушка Совета судей, а также международные партнеры и парламентарии, провели встречу 16 сентября в Офисе Президента.

На сегодняшний день вопрос о запуске Этического совета ВСП остается открытым.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале недели заявил, что очередной транш МВФ в размере 750 млн долларов должен поступить в Украину в конце ноября или в начале декабря.

Накануне представитель МВФ Джерри Райс на брифинге не смог подтвердить либо опровергнуть эту информацию. В то же время, по его словам, виртуальная миссия МВФ начнет работу в Украине до конца сентября.

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