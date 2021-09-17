У Зеленского не считают, что торможение судебной реформы повлияет на получение транша МВФ

Украина выполнила все обязательства перед МВФ, в том числе касательно судебной реформы

“Мы выполнили все взятые на себя обязательства”, — рассказал Устенко.

Как утверждает советник Зеленского, последние взятые Украиной обязательства, которые должны были быть выполнены до приезда миссии Международного валютного фонда, касались, в частности, вопроса независимости Национального банка, и они были выполнены.

По его словам, речь об этом шла в том числе в законе, принятом Верховной Радой на прошлой неделе (проект закона № 5852 о закупке юридических услуг Национальным банком Украины — ред.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВР рассмотрела ряд законопроектов о деятельности НБУ и выполнении банками функций агентов валютного надзора

“Что касается судебной реформы, по крайней мере на этом этапе, — мы тоже выполнили взятые на себя обязательства”, — говорит собеседник УНН.

Также, с его слов, существует масса других вопросов, которые постоянно находятся в обсуждении Украины и МВФ, касающиеся энергоэффективности, развития рынка газа, корпоративного управления, долговой политики и так далее.

Такие дискуссии ведутся не только с МВФ — Украина ведет широкую дискуссию по аналогичным вопросам и с Европейским Союзом.

“Мы ведем широченную дискуссию с нашими западными партнерами, например, мы ведем достаточно активные обсуждения и с США, и с Китаем у нас ведется дискуссия, например, по поводу развития государственно-частного партнерства, возможностей для частного и иностранного бизнеса. В конце концов, мы ведем дискуссию и внутри страны по поводу того, как и где, по каким направлениям двигаться. Дискуссии постоянно ведутся, и это, наоборот, позитивно. Гораздо хуже, когда дискуссии в принципе не ведутся, что в общем было в новейшей украинской истории”, — рассказывает специалист.

Говоря о предстоящем виртуальном визите миссии МВФ, он отметил, что договоренность о ней была достигнута еще во время телефонного разговора Президента Зеленского с управляющим директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в августе текущего года.

“Мы ждем миссию МВФ в ближайшие дни, после этого мы ожидаем, что украинский вопрос может быть вынесен на заседание совета директоров Международного валютного фонда, и мы ожидаем, что мы получим сразу же после принятия этого решения 700 (по словам Премьера - 750 млн долл. - ред.) млн долларов нового транша от МВФ”, — сказал эксперт.

Что происходит с реформой ВСП?

Здесь стоит отметить, что, согласно июньскому меморандуму МВФ с Украиной, страна в частности взяла на себя обязательства внести изменения в закон о Высшем совете правосудия для улучшения процесса отбора, гарантировать, что ее члены имеют безупречную репутацию и добросовестность.

Верховная Рада, хоть и с опозданием, но выполнила обязательство, проголосовав за соответствующий закон о деятельности ВСП, в частности по созданию Этического совета. Позже документ был подписан Президентом.

У Зеленского, к слову, ожидали запуска работы Этического совета ВСП еще на прошлой неделе.



Однако 13 сентября стало известно, что Совет судей Украины не смог делегировать трех представителей в Этический совет. Так, в частности, 16 членов Совета судей, то есть большинство — не поддержали ни одного из выдвинутых кандидатов.

Следовательно, ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов. Реформа ВСП была заблокирована.

В связи с упомянутой ситуацией верхушка Совета судей, а также международные партнеры и парламентарии, провели встречу 16 сентября в Офисе Президента.

На сегодняшний день вопрос о запуске Этического совета ВСП остается открытым.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале недели заявил, что очередной транш МВФ в размере 750 млн долларов должен поступить в Украину в конце ноября или в начале декабря.

Накануне представитель МВФ Джерри Райс на брифинге не смог подтвердить либо опровергнуть эту информацию. В то же время, по его словам, виртуальная миссия МВФ начнет работу в Украине до конца сентября.