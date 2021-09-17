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У Зеленського не вважають, що гальмування судової реформи вплине на отримання траншу МВФ

У Зеленського не вважають, що гальмування судової реформи вплине на отримання траншу МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Перешкоди на шляху судової реформи в Україні, зокрема щодо роботи Вищої ради правосуддя, не завадять країні отримати транш від Міжнародного валютного фонду. Таку думку в коментарі УНН висловив радник Президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

Україна виконала всі зобов'язання перед МВФ, у тому числі щодо судової реформи

"Ми виконали всі взяті на себе зобов'язання", - розповів Устенко.

Як стверджує радник Зеленського, останні взяті Україною зобов'язання, які повинні були бути виконані до приїзду місії Міжнародного валютного фонду, стосувалися, зокрема, питання незалежності Національного банку, і вони були виконані.

За його словами, йшлося про це в тому числі у законі, ухваленому Верховною Радою минулого тижня (проект закону № 5852 про закупівлю юридичних послуг Національним банком України - ред.).

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"Що стосується судової реформи, принаймні на цьому етапі, - ми теж виконали взяті на себе зобов'язання", - говорить співрозмовник УНН.

Також, з його слів, існує маса інших питань, які постійно перебувають в обговоренні України і МВФ, що стосуються енергоефективності, розвитку ринку газу, корпоративного управління, боргової політики і так далі.

Такі дискусії ведуться не лише з МВФ - Україна веде широку дискусію з аналогічних питань і з Європейським Союзом.

"Ми ведемо широченну дискусію з нашими західними партнерами, наприклад, ми ведемо досить активні обговорення і з США, і з Китаєм у нас ведеться дискусія, наприклад, з приводу розвитку державно-приватного партнерства, можливостей для приватного та іноземного бізнесу. Зрештою, ми ведемо дискусію і всередині країни з приводу того, як і де, за якими напрямками рухатися. Дискусії постійно ведуться, і це, навпаки, позитивно. Набагато гірше, коли дискусії в принципі не ведуться, що в цілому було в новітній українській історії", - розповідає фахівець.

Говорячи про майбутній віртуальний візит місії МВФ, він зазначив, що домовленість про неї була досягнута ще під час телефонної розмови Президента Зеленського з керуючим директором Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою в серпні поточного року.

"Ми чекаємо місію МВФ найближчими днями, після цього ми очікуємо, що українське питання може бути винесено на засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду, і ми очікуємо, що ми отримаємо відразу ж після ухвалення цього рішення 700 (за словами Прем'єра - 750 млн дол. - ред.) млн доларів нового траншу від МВФ", - сказав експерт.

Що відбувається з реформою ВРП?

Тут варто зазначити, що, згідно з червневим меморандумом МВФ з Україною, країна зокрема взяла на себе зобов'язання внести зміни в закон про Вищу раду правосуддя для поліпшення процесу відбору, гарантувати, що її члени мають бездоганну репутацію і доброчесність.

Верховна Рада, хоч і з запізненням, але виконала зобов'язання, проголосувавши за відповідний закон про діяльність ВРП, зокрема щодо створення Етичної ради. Пізніше документ був підписаний Президентом.

У Зеленського, до слова, очікували запуску роботи Етичної ради ВРП ще минулого тижня.

Проте 13 вересня стало відомо, що Рада суддів України не змогла делегувати трьох представників в Етичну раду. Так, зокрема, 16 членів Ради суддів, тобто більшість - не підтримали жодного з висунутих кандидатів.

Отже, жоден з кандидатів не набрав достатньої кількості голосів. Реформа ВРП була заблокована.

У зв'язку зі згаданою ситуацією верхівка Ради суддів, а також міжнародні партнери і парламентарі, провели зустріч 16 вересня в Офісі Президента.

На сьогодні питання про запуск Етичної ради ВРП залишається відкритим.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на початку тижня заявив, що черговий транш МВФ обсягом 750 млн доларів повинен надійти в Україну в кінці листопада або на початку грудня.

Напередодні представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу не зміг підтвердити або спростувати цю інформацію. У той же час, за його словами, віртуальна місія МВФ почне роботу в Україні до кінця вересня.

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