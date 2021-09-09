ВР рассмотрела ряд законопроектов о деятельности НБУ и выполнения банками функций агентов валютного надзора

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Верховная Рада приняла за основу изменения в ЗУ “О валюте и валютных операциях” и проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины”, сообщает УНН.

Детали

Принят за основу проект Закона “О внесении изменения в статью 11 Закона Украины „О валюте и валютных операциях“ касательно выполнения банками функций агентов валютного надзора” (5851). Законопроектом предлагается установить для банков обязанность обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытых нерезидентам, в целях осуществления валютного надзора за валютными операциями, которые осуществляются их клиентами через эти банки.

В то же время, предлагается определить, что порядок ведения и использования банками записей реестра счетов информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, доступ и использование банками информации о принадлежности счетов у банковских счетов, открытых нерезидентам, устанавливается Национальным банком Украины.

Также принят за основу проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины” (№ 5850).

Законопроектом предусматривается внести изменения в Закон Украины “О Национальном банке Украины” в части:

1) нормирование вопросов внутреннего управления в Национальном банке Украины, а именно:

  • дополнить перечень квалификационных требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета Национального банка Украины, Председателя Национального банка Украины и его заместителей, установить перечень ограничений и дополнить перечень оснований для увольнения с должности таких лиц;
  • уточнить отдельные нормы о полномочиях Совета Национального банка Украины и тому подобное;

2) управление золотовалютным резервом касательно:

  • уточнения инструментария Национального банка Украины для более эффективного управления золотовалютным резервом;
  • круга контрагентов, с которыми можно будет проводить операции с золотовалютным резервом;
  • унификации в тексте Закона использования термина “золотовалютный резерв”;

3) взаимодействия Национального банка Украины с Кабинетом Министров Украины о периодичности и сроков представления Национальным банком Украины информации;

4) совершенствование отдельных положений по вопросам деятельности Национального банка Украины.

Также за основу принят проект Закона “О внесении изменения в статью 33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, подаваемой Национальным банком Украины для составления Бюджетной декларации”. Законопроектом предлагается установить, что “Национальный банк ежегодно, до 1 марта, предоставляет Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины информацию, необходимую для составления Бюджетной декларации о ориентировочном прогнозе части прибыли к распределению, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет”. Сейчас предоставляются прогнозные монетарные показатели и показатели валютно-курсовой политики на среднесрочный период, в том числе, обменный курс гривны в среднем за год и на конец года, а также ориентировочная и уточненная информация о расчете части прогнозируемой прибыли к распределению, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджета на среднесрочный период.

Украинские Национальные Новости

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