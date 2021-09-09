ВР розглянула низку законопроектів про діяльність НБУ та виконання банками функцій агентів валютного нагляду

Деталі

Прийнято за основу проект Закону “Про внесення зміни до статті 11 Закону України „Про валюту і валютні операції“ щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду” (5851). Законопроектом пропонується встановити для банків обов’язок обмінюватись інформацією про належність рахунків їх клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки.

Водночас, пропонується визначити, що порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, встановлюється Національним банком України.

Також прийнято за основу проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України” (№ 5850).

Законопроектом передбачається внести зміни до Закону України “Про Національний банк України” в частині:

1) унормування питань внутрішнього урядування в Національному банку України, а саме:



доповнити перелік кваліфікаційних вимог до осіб, які призначаються на посади членів Ради Національного банку України, Голови Національного банку України та його заступників, встановити перелік обмежень та доповнити перелік підстав для звільнення з посади таких осіб;



уточнити окремі норми щодо повноважень Ради Національного банку України тощо;



2) управління золотовалютним резервом щодо:



уточнення інструментарію Національного банку України для більш ефективного управління золотовалютним резервом;



кола контрагентів, з якими можна буде проводити операції з золотовалютним резервом;



уніфікації у тексті Закону використання терміну “золотовалютний резерв”;



3) взаємодії Національного банку України з Кабінетом Міністрів України щодо періодичності та строків подання Національним банком України інформації;

4) удосконалення окремих положень щодо питань діяльності Національного банку України.

Також за основу прийнято проект Закону “Про внесення зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації”. Законопроектом пропонується встановити, що “Національний банк щороку, до 1 березня, надає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України інформацію, необхідну для складання Бюджетної декларації, про орієнтовний прогноз частини прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету”. Наразі надаються прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики на середньостроковий період, у тому числі, обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року, а також орієнтовна та уточнена інформація про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період.