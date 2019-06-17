У вокалиста легендарной рок-группы диагностировали рак горла

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 73503 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 161004 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 134549 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 196989 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 243742 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 208327 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 242988 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207491 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 482867 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 240729 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
71%
Популярные новости

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 62926 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 88451 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 24999 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

13:47 • 17872 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

13:59 • 20118 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 258047 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 235523 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 320968 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 482867 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 575396 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 25271 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 196990 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 77556 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 74259 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 79843 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

У вокалиста легендарной рок-группы диагностировали рак горла

Киев • УНН

 • 42583 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Вокалист и основатель трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что его планы на гастроли в этом году претерпят существенных изменений в связи с диагностированным у него рака горла. Об этом он сообщил в понедельник в микроблоге группы в Twitter, передает УНН.

У вокалиста легендарной рок-группы диагностировали рак горла

"Мне поставили диагноз рака горла. С этим придется считаться и принимать во внимание в дальнейшем, хотя мне и раньше приходилось преодолевать препятствия", - отметил музыкант. По его словам, врачи подготовили ему план лечения, который, по их оценке, имеет "шанс в 90% на успех".

"К сожалению, это требует отмены большинства выступлений, запланированных на этот год. Тур Megacruise 2019 состоится, группа примет в нем участие в той или иной форме", - уточнил вокалист.

Справка УНН: Фронтмен Megadeth Дэйв Мастейн, был одним из основателей и гитаристов группы Metallica. После внутренней ссоры Мастейна с участниками группы, он покинул Metallica и основал Megadeth. Эта группа наряду с Metallica, Anthrax и Slayer входит в "большую четверку трэш-метала", была основана Мастейном и бас-гитаристом Дэвидом Эллефсон в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в 1983 году. Группа, в состав которой сейчас входят также Кико Лоурейро и Дирк Вербурен, записала более пятнадцати альбомов. Номинировалась 12 раз в самую престижную в США музыкальную премию "Грэмми", завоевав эту награду за лучшее исполнение в стиле "металл" (Dystopia) в 2016 году.

Напомним, британский музыкант, вокалист популярной в восьмидесятые годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КультураНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$80,798.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,684.88