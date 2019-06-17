У вокалиста легендарной рок-группы диагностировали рак горла

"Мне поставили диагноз рака горла. С этим придется считаться и принимать во внимание в дальнейшем, хотя мне и раньше приходилось преодолевать препятствия", - отметил музыкант. По его словам, врачи подготовили ему план лечения, который, по их оценке, имеет "шанс в 90% на успех".

"К сожалению, это требует отмены большинства выступлений, запланированных на этот год. Тур Megacruise 2019 состоится, группа примет в нем участие в той или иной форме", - уточнил вокалист.

Справка УНН: Фронтмен Megadeth Дэйв Мастейн, был одним из основателей и гитаристов группы Metallica. После внутренней ссоры Мастейна с участниками группы, он покинул Metallica и основал Megadeth. Эта группа наряду с Metallica, Anthrax и Slayer входит в "большую четверку трэш-метала", была основана Мастейном и бас-гитаристом Дэвидом Эллефсон в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в 1983 году. Группа, в состав которой сейчас входят также Кико Лоурейро и Дирк Вербурен, записала более пятнадцати альбомов. Номинировалась 12 раз в самую престижную в США музыкальную премию "Грэмми", завоевав эту награду за лучшее исполнение в стиле "металл" (Dystopia) в 2016 году.

Напомним, британский музыкант, вокалист популярной в восьмидесятые годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.