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У вокаліста легендарної рок-групи діагностували рак горла

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Вокаліст та засновник треш-метал-групи Megadeth Дейв Мастейн повідомив, що його плани на гастролі в цьому році зазнають істотних змін у зв'язку з діагностованим у нього раком горла. Про це він повідомив у понеділок, у мікроблозі групи у Twitter, передає УНН.

У вокаліста легендарної рок-групи діагностували рак горла

“Мені поставили діагноз раку горла. З цим доведеться рахуватися і приймати до уваги в подальшому, хоча мені і раніше доводилося долати перешкоди”, — зазначив музикант. За його словами, лікарі підготували йому план лікування, який, за їхньою оцінкою, має “шанс в 90% на успіх”.

“На жаль, це вимагатиме скасування більшості виступів, запланованих на цей рік. Тур Megacruise 2019 відбудеться, група прийме в ньому участь в тій чи іншій формі”, — уточнив вокаліст.

Довідка УНН: Фронтмен Megadeth, Дейв Мастейн, був одним із засновників та гітаристів групи Metallica. Після внутрішньої сварки Мастейна з учасниками гурту, він покинув його та заснував Megadeth. Ця група на ряду з Metallica, Anthrax і Slayer входить у “велику четвірку треш-металу”, була заснована Мастейном і бас-гітаристом Девідом Еллефсон в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) в 1983 році. Група, до складу якої зараз входять також Кіко Лоурейро і Дірк Вербурен, записала понад п’ятнадцять альбомів. Номінувалася 12 разів на найпрестижнішу в США музичну премію “Греммі”, завоювавши цю нагороду за краще виконання в стилі “метал” (Dystopia) в 2016 році.

Нагадаємо, британський музикант, вокаліст популярної в 80-і роки поп-групи Talk Talk Марк Холліс помер у віці 64 років.

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