В заснеженных Карпатах еще никто не травмировался

Так, к спасателям не обращались граждане с просьбой оказать помощь в горной местности.

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Как уточнили в ГСЧС Закарпатья, ухудшения погодных условий нет, температурные показатели в пределах нормы.

"Еще горнолыжный сезон еще окончательно не начат, и почти все подъемники еще не функционируют, потому что там нет достаточного количества снега, чтобы туристы могли активно отдыхать", – пояснила пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр.

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Не начался лыжный сезон и во Львовской области, поэтому травмированных не было и там.

"У нас в основном они травмируются, когда начинают на лыжах кататься. Заблудившихся тоже пока не было", – уточнил пресс-секретарь ГСЧС Львовской области Виталий Туровцев.

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Не проводили спасательные работы в горной местности в Черновицкой области.

"К счастью, у нас не было ни одного случая (травмирования – ред.)", – сообщил пресс-секретарь ГСЧС Черновицкой области Сергей Бабчук.

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Напомним, на горнолыжном курорте Драгобрат в Карпатах сегодня выпало по колено снега: высота снежного покрова составила 39 сантиметров.

Кроме того, заснежило горные перевалы в Ивано-Франковской области.