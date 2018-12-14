В заснеженных Карпатах еще никто не травмировался
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Травмированных и заблудившихся в горной местности в Украинских Карпатах с начала ухудшения погодных условий еще не было. Об этом УНН сообщили в пресс-службах управлений ГСЧС в областях, где пролегают Украинские Карпаты: Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.
Так, к спасателям не обращались граждане с просьбой оказать помощь в горной местности.
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Как уточнили в ГСЧС Закарпатья, ухудшения погодных условий нет, температурные показатели в пределах нормы.
"Еще горнолыжный сезон еще окончательно не начат, и почти все подъемники еще не функционируют, потому что там нет достаточного количества снега, чтобы туристы могли активно отдыхать", – пояснила пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр.
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Не начался лыжный сезон и во Львовской области, поэтому травмированных не было и там.
"У нас в основном они травмируются, когда начинают на лыжах кататься. Заблудившихся тоже пока не было", – уточнил пресс-секретарь ГСЧС Львовской области Виталий Туровцев.
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Не проводили спасательные работы в горной местности в Черновицкой области.
"К счастью, у нас не было ни одного случая (травмирования – ред.)", – сообщил пресс-секретарь ГСЧС Черновицкой области Сергей Бабчук.
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Напомним, на горнолыжном курорте Драгобрат в Карпатах сегодня выпало по колено снега: высота снежного покрова составила 39 сантиметров.
Кроме того, заснежило горные перевалы в Ивано-Франковской области.