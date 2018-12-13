Через негоду за добу травмувалися майже півсотні киян
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. До медичних закладів із травмами протягом останньої доби, коли столицю засапало снігом, звернулися 46 киян, з них 10 - діти. Про це повідомила прес-секретар Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська у коментарі кореспонденту УНН.
"За останню добу в Києві травмувались 36 дорослих і 10 дітей", - зазначила вона, відповідаючи на запитання щодо кількості травмованих через негоду.
При цьому в КМДА зазначили, що інформації щодо характеру травм у киян не мають.
Нагадаємо, на більшій частині території Україні сьогодні очікується невеликий сніг, на дорогах – ожеледиця.
Від початку холодів, з 14 листопада станом на 4 грудня у Києві травмувалися 1044 людини.
У зв’язку із погодними умовами деякі рейси в аеропортах Києва скасовуються, а деякі затримуються на півгодини й більше.
Вихідними, 15-16 грудня, в Україні переважно буде морозна й безсніжна погода.