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З початку холодів у Києві травмувалися понад тисяча людей

З початку холодів у Києві травмувалися понад тисяча людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Від початку холодів, з 14 листопада, у Києві травмувалися 1044 людини. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Наталія Вишневська.

"З початку реєстрації (через ожеледицю травмувалися - ред.) - 927 дорослих 177 дітей - всього 1044", - сказала вона.

З-поміж них 184 людини потребували стаціонарну меддопомогу.

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"Це такі більш менш тяжкі травми, які потребували саме стаціонарної допомоги. Не просто помастили йодом чи зеленкою, сказали що все добре, немає вивиху, ні нічого серйозного і просто своїм ходом відпустили додому. З цих 1044 (людей - ред.) госпіталізовано 179 дорослих і 5 діточок", - повідомила Вишневська.

Крім того, за минулу добу через ожеледицю травмувалися 93 людини - 74 дорослих 19 дітей.

Нагадаємо, Укравтодор запевнив у проїзді основними дорогами.

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