Відлига в Україні принесе дощі та до 7 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У вівторок, 4 грудня, в Україні стане дещо тепліше, на заході очікуються дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"4 грудня у західних та Житомирській областях дощ; на решті території без істотних опадів. Вранці туман, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (у південних і західних областях вдень 2-7° тепла); у східній частині вдень близько 0°.
У Києві у вівторок без істотних опадів. Вранці туман, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-3° тепла.
Як повідомляв УНН, в Україну йде відлига.