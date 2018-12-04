Оттепель в Украине принесет дожди и до 7 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во вторник, 4 декабря, в Украине станет несколько теплее, на западе ожидаются дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"4 декабря в западных и Житомирской областях дождь, на остальной территории без существенных осадков. Утром туман, местами гололед, на дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (в южных и западных областях днем 2-7° тепла); в восточной части днем около 0°.
В Киеве во вторник без осадков. Утром туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем 1-3° тепла.
Как сообщал УНН, в Украину идет оттепель.