Укравтодор запевнив у проїзді основними дорогами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Загалом проїзд транспорту дорогами державного значення забезпечено, на перевальних ділянках доріг на Закарпатті невеликий дощ, Вишківський перевал засніжений. Про це повідомили в Укравтодорі, передає УНН.
"Станом на 8:00 4 грудня 2018 року місцями невеликий дощ у більшості західних областей, у Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Миколаївській областях місцями туман", - повідомили у відомстві.
Середня температура повітря у північних, центральних від -1° до +2°С, південних та західних областях коливається від -1° до +6°С, у східних областях -6°...-1°С.
"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Продовжуються роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами на ділянках доріг, де є загроза виникнення ожеледиці", - додали в Укравтодорі.
Покриття на автодорогах державного значення, як зазначається, місцями мокре. В Івано-Франківській та Запорізькій областях місцями ожеледиця, у Луганській області покриття на автодорогах засніжене.
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"На перевальних ділянках доріг у Закарпатській області невеликий дощ. Температура повітря від 0°С до +2°С. Стан покриття мокре, на Вишківському перевалі засніжене", - вказали у відомстві.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожні організації задіяли 284 одиниць техніки та 480 робітників.
Нагадаємо, відлига в Україні 4 грудня принесе дощі та до 7 градусів тепла.