У Карпатах очікується погіршення погоди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Карпатах через проходження активного фронту у найближчі два дні очікується погіршення погодних умов, спочатку тут дощитиме, а вночі 5 грудня почне йти сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані щодо сніголавинної ситуації в українських Карпатах.