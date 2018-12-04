У Карпатах очікується погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Карпатах через проходження активного фронту у найближчі два дні очікується погіршення погодних умов, спочатку тут дощитиме, а вночі 5 грудня почне йти сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані щодо сніголавинної ситуації в українських Карпатах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз на грудень
"Внаслідок проходження по території Карпат активного фронту протягом 4-5 грудня очікується погіршення погодних умов. Протягом доби 4 грудня - температура повітря у Карпатах сягне "плюсових" позначок, у другій половині доби 4 грудня очікується дощ (що призведе до зменшення снігового покриву), який вночі 5 грудня перейде у мокрий сніг та сніг", - повідомили синоптики.
Як зазначається, приріст снігового покриву у горах та на високогір'ї сягне 10 см.
У понеділок, 3 грудня, висота снігового покриву у Карпатах місцями сягала 30 см.
Нагадаємо, відлига в Україні 4 грудня принесе дощі та до 7 градусів тепла.