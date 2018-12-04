В Карпатах ожидается ухудшение погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Карпатах из-за прохождения активного фронта в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий, сначала здесь ожидается дождь, а ночью 5 декабря начнет идти снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные по снеголавинной ситуации в украинских Карпатах.
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"В результате прохождения по территории Карпат активного фронта в течение 4-5 декабря ожидается ухудшение погодных условий. В течение суток 4 декабря - температура воздуха в Карпатах достигнет "плюсовых" отметок, во второй половине дня 4 декабря ожидается дождь (что приведет к уменьшению снежного покрова), который ночью 5 декабря перейдет в мокрый снег и снег", - сообщили синоптики.
Как отмечается, прирост снежного покрова в горах и на высокогорье достигнет 10 см.
В понедельник, 3 декабря, высота снежного покрова в Карпатах местами достигала 30 см.
Напомним, оттепель в Украине 4 декабря принесет дожди и до 7 градусов тепла.