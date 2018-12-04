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Укравтодор заверил в проезде основными дорогами

Киев  •  УНН

 • 7362 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В целом проезд транспорта по дорогам государственного значения обеспечен, на перевалочных участках дорог на Закарпатье небольшой дождь, Вышковский перевал заснеженный. Об этом сообщили в Укравтодоре, передает УНН.

"По состоянию на 8:00 4 декабря 2018 года местами небольшой дождь в большинстве западных областей, в Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Николаевской областях местами туман", - сообщили в ведомстве.

Средняя температура воздуха в северных, центральных от -1° до +2° С, южных и западных областях колеблется от -1° до +6° С, в восточных областях -6° ...-1° С.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Продолжаются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где есть угроза возникновения гололедицы", - добавили в Укравтодоре.

Покрытие на автодорогах государственного значения, как отмечается, местами мокрое. В Ивано-Франковской и Запорожской областях местами гололедица, в Луганской области покрытие на автодорогах заснеженное.

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"На перевальных участках дорог в Закарпатской области небольшой дождь. Температура воздуха от 0° С до +2° С. Состояние покрытия мокрое, на Вышковском перевале заснеженное", - указали в ведомстве.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожные организации задействовали 284 единиц техники и 480 рабочих.

Напомним, оттепель в Украине 4 декабря принесет дожди и до 7 градусов тепла.

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