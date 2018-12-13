Через сніг в аеропортах Києва затримують і скасовують рейси

"Рейси виконуються зараз за розкладом. Але станом на вчора, на 12 число, рейсі Wizz Air з Будапешта і Франкфурта переадресовані на запасний аеродром у Львів, відповідно рейси, які далі мали виконуватись, на Копенгаген і Кельн, були скасовані, оскільки літаки не прибули. Ще два рейси авіакомпанії Sky Up вчора переадресовані на запасні аеродроми в Одесу і Львів, а виліт до Шарм ель Шейху вже буде з Борисполя. Скасування й переадресація рейсів відбулась через штормове попередження, тож льотчики приймають рішення не сідати", - зазначили в прес-службі.



За даними відомства, пасажирам скасованих рейсів були надані гаряче харчування й номери в готелях. Виліт за обома рейсами запланований на сьогоднішній вечір. Наразі злітно-посадкова смуга, за інформацією прес-служби аеропорту, розчищена.



При цьому в диспетчерській службі аеропорту "Бориспіль" кореспонденту УНН розповіли, що аеропорт наразі працює в штатному режимі, однак спостерігаються затримки окремих рейсів.



"Затримки рейсів є, деякі рейси скасовані. Це залежить від авіакомпанії. Є півгодини (затримки рейсів – ред.), є більше – це залежить від конкретної авіакомпанії. Затримки пов’язані з погодними умовами", - зазначили в прес-службі.



Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 170 населених пунктів у шести областях.



Водіїв попередили про обмеження на в'їзд вантажівок до столиці вранці у четвер у зв'язку з негодою.



Вчора в міжнародному аеропорті "Бориспіль" спостерігались незначні затримки окремих рейсів через погодні умови.