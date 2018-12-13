Из-за снега в аэропортах Киева задерживают и отменяют рейсы

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 82655 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 185284 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 145287 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 209726 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 254669 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 214253 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246853 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208407 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488917 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241487 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
81%
Популярные новости

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 10634 просмотра

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

6 апреля, 18:51 • 8416 просмотра

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 7950 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

6 апреля, 19:23 • 6500 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 6250 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 266581 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 242528 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327985 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488917 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580258 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33633 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 209726 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79811 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76229 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81749 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Из-за снега в аэропортах Киева задерживают и отменяют рейсы

Киев • УНН

 • 14748 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В связи с погодными условиями некоторые рейсы в аэропортах Киева отменяются, а некоторые задерживаются на полчаса и больше. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе аэропорта "Киев" (Жуляны).

Из-за снега в аэропортах Киева задерживают и отменяют рейсы

"Рейсы выполняются сейчас по расписанию. Но по состоянию на вчера, на 12 число, рейсе Wizz Air из Будапешта и Франкфурта переадресованы на запасной аэродром во Львов, в соответствии рейсы, которые далее должны выполняться на Копенгаген и Кельн, были отменены, поскольку самолеты не прибыли. Еще два рейса авиакомпании Sky Up вчера переадресованы на запасные аэродромы в Одессу и Львов, а вылет в Шарм эль Шейхе уже будет из Борисполя. Отмена и переадресация рейсов состоялась из-за штормового предупреждения, поэтому летчики принимают решение не садиться ", - отметили в пресс- службе.

По данным ведомства, пассажирам отмененных рейсов были предоставлены горячее питание и номера в гостиницах. Вылет по обоим рейсами запланирован на сегодняшний вечер. Сейчас взлетно-посадочная полоса, по информации пресс-службы аэропорта, расчищена.

При этом в диспетчерской службе аэропорта "Борисполь" корреспонденту УНН рассказали, что аэропорт пока работает в штатном режиме, однако наблюдаются задержки отдельных рейсов.

"Задержки рейсов есть, некоторые рейсы отменены. Это зависит от авиакомпании. Есть полчаса (задержки рейсов - ред.), Есть больше - это зависит от конкретной авиакомпании. Задержки связаны с погодными условиями", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.

Водителей предупредили об ограничении на въезд грузовиков в столицу утром в четверг в связи с непогодой.

Вчера в международном аэропорту "Борисполь" наблюдались незначительные задержки отдельных рейсов из -за погодных условий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.86
Bitcoin
$78,437.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,035.34
Ethereum
$1,544.63