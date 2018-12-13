Из-за снега в аэропортах Киева задерживают и отменяют рейсы

"Рейсы выполняются сейчас по расписанию. Но по состоянию на вчера, на 12 число, рейсе Wizz Air из Будапешта и Франкфурта переадресованы на запасной аэродром во Львов, в соответствии рейсы, которые далее должны выполняться на Копенгаген и Кельн, были отменены, поскольку самолеты не прибыли. Еще два рейса авиакомпании Sky Up вчера переадресованы на запасные аэродромы в Одессу и Львов, а вылет в Шарм эль Шейхе уже будет из Борисполя. Отмена и переадресация рейсов состоялась из-за штормового предупреждения, поэтому летчики принимают решение не садиться ", - отметили в пресс- службе.



По данным ведомства, пассажирам отмененных рейсов были предоставлены горячее питание и номера в гостиницах. Вылет по обоим рейсами запланирован на сегодняшний вечер. Сейчас взлетно-посадочная полоса, по информации пресс-службы аэропорта, расчищена.



При этом в диспетчерской службе аэропорта "Борисполь" корреспонденту УНН рассказали, что аэропорт пока работает в штатном режиме, однако наблюдаются задержки отдельных рейсов.



"Задержки рейсов есть, некоторые рейсы отменены. Это зависит от авиакомпании. Есть полчаса (задержки рейсов - ред.), Есть больше - это зависит от конкретной авиакомпании. Задержки связаны с погодными условиями", - отметили в пресс-службе.



Напомним, в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.



Водителей предупредили об ограничении на въезд грузовиков в столицу утром в четверг в связи с непогодой.



Вчера в международном аэропорту "Борисполь" наблюдались незначительные задержки отдельных рейсов из -за погодных условий.