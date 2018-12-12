В "Борисполі" спостерігаються затримки рейсів через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В міжнародному аеропорті "Бориспіль" спостерігаються незначні затримки окремих рейсів через погодні умови. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі аеропорту.
"Аеропорт працює в штатному режимі. На деякі рейси є незначні затримки, пов’язані з антифризовою обробкою повітряних суден для забезпечення безпеки польотів – в основному до півгодини", - зазначили в прес-службі аеропорту "Бориспіль".
При цьому в аеропорту "Київ" кореспондента УНН завірили, що затримок рейсів у зв’язку із погодними умовами наразі не спостерігається.
Нагадаємо, незважаючи на погодні умови сьогодні вранці, міжнародні аеропорти столиці – "Бориспіль" і "Київ" (Жуляни) працюють у штатному режимі.
Скасувань рейсів у зв’язку із погодними умовами протягом сьогоднішнього дня не було.
Станом на 8 годину ранку у центральних областях України сніговий покрив досягає до 14 см. У Київській області до кінця дня очікується приблизно до 10 см снігу.