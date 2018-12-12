В "Борисполе" наблюдаются задержки рейсов из-за непогоды

"Аэропорт работает в штатном режиме. На некоторые рейсы есть незначительные задержки, связанные с антифризисной обработкой воздушных судов для обеспечения безопасности полетов - в основном до получаса", - отметили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".



При этом в аэропорту "Киев" корреспондента УНН заверили, что задержек рейсов в связи с погодными условиями пока не наблюдается.



Напомним, несмотря на погодные условия сегодня утром, международные аэропорты столицы - "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) работают в штатном режиме.



Отмен рейсов в связи с погодными условиями в течение сегодняшнего дня не было.



По состоянию на 8:00 утра в центральных областях Украины снежный покров достигает до 14 см. В Киевской области до конца дня ожидается примерно до 10 см снега.