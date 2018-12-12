Аеропорти Києва працюють в штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Незважаючи на погодні умови, міжнародні аеропорти столиці – "Бориспіль" і "Київ" (Жуляни) працюють у штатному режимі. Про це кореспонденту УНН повідомили в авіадовідці аеропортів.
Наразі більшість авіарейсів здійснюється за розкладом. Лише поодинокі рейси в аеропорту "Київ" скасовані (два на виліт і три на приліт). В аеропорту не виключають, що скасування рейсів могло відбутися через ускладнення погодних умов.
"Можливо, погодні умови не дозволяють сісти літаку. Більша частина літаків уже вилетіла, решта проходить реєстрацію. Аеропорт працює в штатному режимі, й літаки прибувають", - зазначили в аеропорті.
Також у диспетчерській запевнили, що наразі немає і затримок рейсів у зв’язку із опадами. "Затримок на даний момент я не бачу, втім усе може бути – день тільки починається", - додали в аеропорту.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, південний циклон з Чорного моря принесе на більшу частину території України мокрий сніг і хуртовини – погіршення погодних умов триватиме до ранку четверга.