Аеропорти Києва працюють в штатному режимі

Наразі більшість авіарейсів здійснюється за розкладом. Лише поодинокі рейси в аеропорту "Київ" скасовані (два на виліт і три на приліт). В аеропорту не виключають, що скасування рейсів могло відбутися через ускладнення погодних умов.



"Можливо, погодні умови не дозволяють сісти літаку. Більша частина літаків уже вилетіла, решта проходить реєстрацію. Аеропорт працює в штатному режимі, й літаки прибувають", - зазначили в аеропорті.



Також у диспетчерській запевнили, що наразі немає і затримок рейсів у зв’язку із опадами. "Затримок на даний момент я не бачу, втім усе може бути – день тільки починається", - додали в аеропорту.



Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, південний циклон з Чорного моря принесе на більшу частину території України мокрий сніг і хуртовини – погіршення погодних умов триватиме до ранку четверга.