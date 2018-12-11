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Циклон з Чорного моря принесе в Україну мокрий сніг і хуртовину

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Південний циклон з Чорного моря принесе на більшу частину території України мокрий сніг і хуртовини – погіршення погодних умов триватиме до ранку четверга. Про це повідомила завідувач сектору відділу метеорологічних прогнозів Людмила Гуманенко в коментарі кореспонденту УНН.

Циклон з Чорного моря принесе в Україну мокрий сніг і хуртовину

"У зв'язку із виходом південного циклону із Чорного моря в більшості областей України, крім заходу, погода погіршиться. Випадатимуть опади у вигляді мокрого снігу, на півдні і сході - з дощем. У північних, центральних, вночі – в Миколаївській, Херсонській областях – мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу і хуртовини. На дорогах України подекуди ожеледиця, крім заходу – пори вітру 15-20 м/с", - зазначила синоптик.

За її словами, температура протягом доби 12 грудня буде коливатись в межах -3…+3 градусів. Сніг і хуртовини спостерігатимуться в країні й вночі 13-го грудня.

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Вдень 13-го очікується зниження інтенсивності погодних явищ: ослабне вітер, хуртовини уже припиняться. Опадів не буде на півдні й сході, лише в західних, північних і центральних областях будуть спостерігатися невеликі або помірні опади.

При цьому вона додала, що 14 грудня на всій території країни буде спостерігатися невеликий сніг – в основному на заході й на півночі, а також зниження нічної температури до 1-8 градусів морозу, вдень температура коливатиметься близько 0.
Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м; вдень у Приазов'ї сильний дощ, на півдні країни пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві й області протягом 12-13 грудня очікуються сильні опади, в результаті яких сніговий покрив досягне 18 см.

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