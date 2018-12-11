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Циклон с Черного моря принесет в Украину снег и метель

Киев • УНН

 • 20681 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Южный циклон с Черного моря принесет на большую часть территории Украины мокрый снег и метели - ухудшение погодных условий продлится до утра четверга. Об этом сообщила заведующая сектором отдела метеорологических прогнозов Людмила Гуманенко в комментарии корреспонденту УНН.

Циклон с Черного моря принесет в Украину снег и метель

"В связи с выходом южного циклона с Черного моря в большинстве областей Украины, кроме запада, погода ухудшится. Выпадать будут осадки в виде мокрого снега, на юге и востоке - с дождем. В северных, центральных, ночью - в Николаевской, Херсонской областях - мокрый снег. Местами налипание мокрого снега и метель. На дорогах Украины местами гололедица, кроме запада - время ветра 15-20 м/с", - отметила синоптик.

По ее словам, температура ночью 12 декабря будет колебаться в пределах -3 ... + 3 градусов. Снег и метели будут наблюдаться в стране и ночью 13-го декабря.

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Днем 13-го ожидается снижение интенсивности погодных явлений: ослабнет ветер, метели уже прекратятся. Осадков не будет на юге и востоке, только в западных, северных и центральных областях будут наблюдаться небольшие или умеренные осадки.

При этом она добавила, что 14 декабря на всей территории страны будет наблюдаться небольшой снег - в основном на западе и на севере, а также снижение ночной температуры до 1-8 градусов мороза, днем температура будет колебаться около 0.

Напомним, сегодня, 11 декабря ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м; днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве и области в течение 12-13 декабря ожидаются сильные осадки, в результате которых снежный покров достигнет 18 см.

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