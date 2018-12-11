На дорогах України через негоду оголосили "жовтий" рівень небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сьогодні, 11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м; вдень у Приазов'ї сильний дощ, на півдні країни пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укравтодор".
12 грудня у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 см.
Вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади переважно у вигляді дощу.
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13 грудня в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг.
На дорогах України ожеледиця.
Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах північних та центральних областей (2 рівень загрози "жовтий").
Як повідомляв УНН, у Києві й області протягом 12-13 грудня очікуються сильні опади, в результаті яких сніговий покрив досягне 18 см.