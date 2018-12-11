На дорогах Украины из-за непогоды объявили "желтый" уровень опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня, 11 декабря ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м; днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укравтодор".
12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см.
Ночью 12 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя.
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13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем небольшой снег.
На дорогах Украины гололедица.
Такие погодные условия могут привести частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах северных и центральных областей (2 уровень угрозы "желтый").
Как сообщал УНН, в Киеве и области в течение 12-13 декабря ожидаются сильные осадки, в результате которых снежный покров достигнет 18 см.