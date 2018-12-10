Через снігопади у США спостерігається понад 300 тисяч порушень енергопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Більше 300 тисяч порушень енергопостачання відбулося через снігопади та сильний вітер в Північній та Південній Кароліні і ряді інших штатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Associated Press (АР).
Губернатор Північної Кароліни Рой Купер в суботу інформував, що негода може залишити без світла і тепла до 500 тисяч споживачів. На даний момент, як передає АP, ця цифра наближається до 240 тис.
Перебої з енергопостачанням спостерігаються і у інших штатах, таких як: Алабама, Джорджія, Теннессі і Вірджинія.
У міжнародному аеропорту міста Шарлотт (Північна Кароліна) у неділю через несприятливу погоду скасовано понад 1 тисячі авіарейсів. За даними газети The New York Times, даний показник у всіх аеропортах Північної і Південної Кароліни перевищує 1,3 тис.
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Губернатор Купер наполегливо рекомендував населенню напередодні Різдва утриматися від поїздок на особистому транспорті.
“Залишайтеся на місці, вдома. Готуйте подарунки, наряджайте ялинки і дивіться футбол”, — написав він у Twitter.
Губернатор оголосив режим надзвичайної ситуації в 100 округах штату до 10 грудня включно. Для надання допомоги рятувальникам і жителям мобілізовані 143 службовців Національної гвардії США, 43 автомобілі підвищеної прохідності і 14 вантажівок.
Снігопади істотно ускладнюють рух наземного транспорту. Як інформував губернатор Північної Кароліни, з півночі надійшли дані про 509 аваріях на дорогах і понад 1 тис. дзвінків від застряглих в снігу автомобілістів.
Як повідомляв УНН, на півночі Кіпру в результаті підтоплення, яке спричинив дощ, загинуло, щонайменше, троє людей.