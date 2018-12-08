У Китаї випущено "синє" попередження через хуртовини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Національний метеорологічний центр (НМЦ) КНР в суботу оновив "синє" попередження про заметілі в деяких провінціях Східного і Центрального Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За прогнозом НМЦ, з полудня суботи по неділю на деякі райони провінцій Цзянсу, Аньхой, Чжецзян, Цзянсі, Хубей і Хунань обрушаться хуртовини. Обсяг опадів подекуди сягне 10-22 мм.
У деяких районах провінцій Гуйчжоу, Хунань і Цзянси очікується крижаний дощ, повідомили в НМЦ.
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Синоптики рекомендували жителям вищевказаних регіонів утриматися від проведення заходів на відкритому повітрі, а місцевій владі рекомендовано вжити заходів обережності щодо автомобільних і залізних доріг, об'єктів електропостачання та зв'язку.
У Китаї прийнята чотирирівнева система попереджень про несприятливі погодні умови, в якій найвищий рівень небезпеки позначається червоним кольором, за ним слідують помаранчевий, жовтий і синій.
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