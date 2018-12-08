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В Китае выпущено "синее" предупреждение из-за метелей

Киев • УНН

 • 7740 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Национальный метеорологический центр (НМЦ) КНР в субботу обновил "синее" предупреждение о метелях в некоторых провинциях Восточного и Центрального Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В Китае выпущено "синее" предупреждение из-за метелей

По прогнозу НМЦ, с полудня субботы по воскресенье на некоторые районы провинций Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян, Цзянси, Хубэй и Хунань обрушатся метели. Объем осадков местами достигнет 10-22 мм.

В некоторых районах провинций Гуйчжоу, Хунань и Цзянси ожидается ледяной дождь, сообщили в НМЦ.

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Синоптики рекомендовали жителям вышеуказанных регионов воздержаться от проведения мероприятий на открытом воздухе, а местным властям рекомендовано принять меры предосторожности в отношении автомобильных и железных дорог, объектов электроснабжения и связи.

В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

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