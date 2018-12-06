Негода на Кіпрі забрала життя трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На півночі Кіпру в результаті підтоплення, яке спричинив дощ, загинуло, щонайменше, троє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на CuprusMail.
"Повідомляється, що автомобіль загиблих буквально знесло з дороги потоками води пізно ввечері в середу. Четвертий пасажир автомобіля вважається зниклим безвісти", - повідомляє видання.
Незвичний дощ продовжується на півночі Кіпру з вівторка. Місцеві жителі запевняють, що ще такого на їхній пам’яті не було.
Через негоду з корінням вирвало дерева. Через наводнення постраждали жилі будинки. Очікується, що негода збережеться і в четвер.
Нагадаємо, внаслідок негоди і потужного шторму на Азовському морі частина баз відпочинку - близько 40 - у курортному містечку Кирилівка Запорізької області опинилася підтопленою.