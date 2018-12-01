Через шторм на Азові підтопило 40 турбаз
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Внаслідок негоди і потужного шторму на Азовському морі частина баз відпочинку - близько 40 - у курортному містечку Кирилівка Запорізької області опинилася підтопленою. Про це повідомила начальник відділу комунікації ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області Юлія Баришева в коментарі кореспонденту УНН.
"У зв’язку з дією активного циклону на території Запорізької області склалися важкі погодні умови, особливо в акваторії Азовського моря. В смт Кирилівка пориви вітру сягали 20 м, рівень води на першій лінії баз 15-20 см. Близько 40 баз підтоплені", - зазначила вона.
За її словами, крім того, перемитий шлях на острові Бирючий, лиман з'єднався з морем. Внаслідок негоди постраждалих, жертв чи руйнувань немає, оскільки бази біля моря побудовані на сваях, тож вода до основних будівель не дісталась.
Додамо, Кирилівка розташована на півострові, утвореному двома лиманами, Утлюкським і Молочним. Поруч розташована Федотова коса.
Як повідомляв УНН, вранці 1 грудня на Азовському морі та у портах Маріуполь і Бердянськ спостерігається посилення північно-східного вітру 25-28 м/с.
Нагадаємо, згідно із повідомленнями патрульної служби, найближчими днями в Україні, зокрема, в східних областях, очікується ускладнення погодних умов, що вимагає від водіїв особливої уваги до технічного стану транспортного засобу, а також неухильного дотримання правил дорожнього руху.