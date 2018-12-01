Через шторм на Азові підтопило 40 турбаз

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Внаслідок негоди і потужного шторму на Азовському морі частина баз відпочинку - близько 40 - у курортному містечку Кирилівка Запорізької області опинилася підтопленою. Про це повідомила начальник відділу комунікації ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області Юлія Баришева в коментарі кореспонденту УНН.