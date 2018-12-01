Из-за шторма на Азовском море подтопило 40 турбаз
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Вследствие непогоды и сильного шторма на Азовском море часть баз отдыха - около 40 - в курортном городке Кирилловка Запорожской области оказалась подтопленной. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области Юлия Барышева в комментарии корреспонденту УНН.
"В связи с действием активного циклона на территории Запорожской области сложились тяжелые погодные условия, особенно в акватории Азовского моря. В пгт Кирилловка порывы ветра достигали 20 м, уровень воды на первой линии баз 15-20 см. Около 40 баз подтоплены", - отметила она.
По ее словам, кроме того, перемыт путь на острове Бирючий, лиман соединился с морем. В результате непогоды пострадавших, жертв или разрушений нет, поскольку базы у моря построены на сваях, поэтому вода в основные строения не досталась.
Добавим, Кирилловка расположена на полуострове, образованном двумя лиманами, Утлюкским и Молочным. Рядом расположена Федотова коса.
Как сообщал УНН, утром 1 декабря на Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск наблюдается усиление северо-восточного ветра 25-28 м/с.
Напомним, согласно сообщениям патрульной службы, в ближайшие дни в Украине, в частности, в восточных областях ожидается осложнение погодных условий, что требует от водителей особого внимания к техническому состоянию транспортного средства, а также неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.