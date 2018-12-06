Непогода на Кипре забрала жизни трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На севере Кипра в результате подтопления, которое вызвал дождь, погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CuprusMail.
"Сообщается, что автомобиль погибших буквально снесло с дороги потоками воды поздно вечером в среду. Четвертый пассажир автомобиля считается пропавшим без вести", - сообщает издание.
Необычный дождь продолжается на севере Кипра со вторника. Местные жители уверяют, что еще такого на их памяти не было.
Из-за непогоды с корнем вырвало деревья. Из-за наводнения пострадали жилые дома. Ожидается, что непогода сохранится и в четверг.
Напомним, в результате непогоды и сильного шторма на Азовском море часть баз отдыха - около 40 - в курортном городке Кирилловка Запорожской области оказалась подтопленной.