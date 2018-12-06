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Непогода на Кипре забрала жизни трех человек

Киев • УНН

 • 10494 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На севере Кипра в результате подтопления, которое вызвал дождь, погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CuprusMail.

Непогода на Кипре забрала жизни трех человек

"Сообщается, что автомобиль погибших буквально снесло с дороги потоками воды поздно вечером в среду. Четвертый пассажир автомобиля считается пропавшим без вести", - сообщает издание.

Необычный дождь продолжается на севере Кипра со вторника. Местные жители уверяют, что еще такого на их памяти не было.

Из-за непогоды с корнем вырвало деревья. Из-за наводнения пострадали жилые дома. Ожидается, что непогода сохранится и в четверг.

Напомним, в результате непогоды и сильного шторма на Азовском море часть баз отдыха - около 40 - в курортном городке Кирилловка Запорожской области оказалась подтопленной.

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