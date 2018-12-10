Из-за снегопадов в США наблюдается более 300 тысяч нарушений энергоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Более 300 тысяч нарушений энергоснабжения произошло из-за снегопадов и сильного ветра в Северной и Южной Каролине и ряде других штатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Associated Press (АР).
Губернатор Северной Каролины Рой Купер в субботу информировал, что непогода может оставить без света и тепла в 500 тысяч потребителей. На данный момент, как передает АP, эта цифра приближается к 240 тыс.
Перебои с энергоснабжением наблюдаются и в других штатах, таких как: Алабама, Джорджия, Теннесси и Вирджиния.
В международном аэропорту города Шарлотт (Северная Каролина) в воскресенье из-за неблагоприятной погоды отменено более 1000 авиарейсов. По данным газеты The New York Times, данный показатель во всех аэропортах Северной и Южной Каролины превышает 1,3 тыс.
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Губернатор Купер настойчиво рекомендовал населению накануне Рождества воздержаться от поездок на личном транспорте.
“Оставайтесь на месте, дома. Готовьте подарки, наряжайте елки и смотрите футбол”, — написал он в Twitter.
Губернатор объявил режим чрезвычайной ситуации в 100 округах штата до 10 декабря включительно. Для оказания помощи спасателям и жителям мобилизованы 143 служащих Национальной гвардии США, 43 автомобиля повышенной проходимости и 14 грузовиков.
Снегопады существенно затрудняют движение наземного транспорта. Как информировал губернатор Северной Каролины, с севера поступили данные о 509 авариях на дорогах и более 1 тыс. Звонков от застрявших в снегу автомобилистов.
Как сообщал УНН, на севере Кипра в результате подтопления, которое вызвал дождь, погибли по меньшей мере три человека.