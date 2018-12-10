У Києві днями випаде до 20 см снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Києві й області протягом 12-13 грудня очікуються сильні опади, в результаті яких сніговий покрив досягне 18 см. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
"12 грудня очікується сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-18 м/с. 13 грудня вночі помірний, удень невеликий сніг. Приріст снігового покриву 13-18 см; на дорогах ожеледиця", - зазначили в Укргідрометцентрі.
Згідно з прогнозом, сніг буде йти і вдень, і вночі протягом цих двох днів.
Як попередили синоптики, такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях (2 рівень загрози "жовтий").
За таких умов синоптики радять водіям, по можливості. утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту, а також дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях.
Нагадаємо, у Києві більш ніж за два тижні через ожеледицю травмувалися 720 людей, з них 77 дітей.
За добу 14 листопада, під час негоди, Київським метрополітеном скористалось 1 мільйон 770 тисяч пасажирів, що на 270 тисяч осіб більш, ніж у інші дні.