У київському метро встановлено рекорд пасажироперевезення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. За добу 14 листопада, під час негоди, Київським метрополітеном скористалось 1 мільйон 770 тисяч пасажирів, що на 270 тисяч осіб більш, ніж у інші дні. Про це повідомили в прес-службі "Київського метрополітену" у відповіді на запит УНН.
"14 листопада Київським метрополітеном скористалось близько 1 млн 770 тисяч пасажирів, а після ця кількість знову стала в межах 1,5 млн пасажирів", - зазначили в прес-службі підприємства.
За даними метрополітену, в цілому суттєвого росту пасажиропотоку у зв’язку із погіршенням погодних умов адміністрація Київметрополітену не фіксувала.
Нагадаємо, за добу 14 листопада по всій Україні через погодні умови сталося 1358 дорожньо-транспортних пригод.
Через негоду у Києві, станом на 18.00 14 листопада, поліція зафіксувала 498 ДТП. У результаті цих ДТП 96 травмованих осіб та 11 загиблих.