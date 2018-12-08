В киевском метро установлен рекорд пассажироперевозки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. За сутки 14 ноября, во время непогоды, Киевским метрополитеном воспользовались 1 миллион 770 тысяч пассажиров, что на 270 000 человек больше чем в другие дни. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена" в ответе на запрос УНН.
"14 ноября Киевским метрополитеном воспользовались около 1,77 млн пассажиров, а после это количество вновь стало в пределах 1,5 млн пассажиров", - отметили в пресс-службе предприятия.
По данным метрополитена, в целом существенного роста пассажиропотока в связи с ухудшением погодных условий администрация Киевметрополитена не фиксировали.
Напомним, по сутки 14 ноября по всей Украине из-за погодных условий произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий.
Из-за непогоды в Киеве, по состоянию на 18.00 14 ноября, полиция зафиксировала 498 ДТП. В результате этих ДТП 96 травмированных лиц и 11 погибших.