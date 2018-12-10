В Киеве на днях выпадет до 20 см снега
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Киеве и области в течение 12-13 декабря ожидаются сильные осадки, в результате которых снежный покров достигнет 18 см. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
"12 декабря ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-18 м/с. 13 декабря ночью умеренный, днем небольшой снег. Прирост снежного покрова 13-18 см, на дорогах гололедица", - отметили в Укргидрометцентре.
Согласно прогнозу, снег будет идти и днем, и ночью в течение двух дней.
Как предупредили синоптики, такие погодные условия могут привести частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах (2 уровень угрозы "желтый").
При таких условиях синоптики советуют водителям по возможности. воздержаться от поездок на собственных авто и отдать предпочтение общественному транспорту, а также соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах.
Напомним, в Киеве более чем за две недели из-за гололеда травмировались 720 человек, из них 77 детей.
За сутки 14 ноября, во время непогоды, Киевским метрополитеном воспользовались 1770000 пассажиров, что на 270 000 человек более чем в другие дни.