Аэропорты Киева работают в штатном режиме

Сейчас большинство авиарейсов осуществляется по расписанию. Лишь немногие рейсы в аэропорту "Киев" отменены (два на вылет и три на прилет). В аэропорту не исключают, что отмена рейсов могла произойти из-за осложнения погодных условий.



"Возможно, погодные условия не позволяют сесть самолету. Большая часть самолетов уже вылетела, остальные проходят регистрацию. Аэропорт работает в штатном режиме, и самолеты прибывают", - отметили в аэропорту.



Также в диспетчерской заверили, что пока нет и задержек рейсов в связи с осадками. "Задержек на данный момент я не вижу, впрочем все может быть - день только начинается", - добавили в аэропорту.



Напомним, по прогнозу синоптиков, южный циклон с Черного моря принесет на большую часть территории Украины мокрый снег и метели - ухудшение погодных условий продлится до утра четверга.