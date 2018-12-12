До кінця дня на Київщині очікується до 10 см снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Станом на 8 годину ранку у центральних областях України сніговий покрив досягає до 14 см. У Київській області до кінця дня очікується приблизно до 10 см снігу. Про це повідомила УНН провідний синоптик УкрГідрометцентру Людмила Гуманенко.
"В центральній області вже засипало, там сніговий покрив збільшився на 5-14 см, найбільше Черкаська та Кіровоградська області, станом на 8 годину ранку, а в нас (в Києві - ред.) почався пізніше, значить буде повільніше це тривати", - повідомила провідний синоптик.
У Київській області до кінця дня очікується приблизно до 10 см снігу. Синоптики прогнозують закінчення снігопаду завтра вдень. До того часу має насипати від 12 до 18 см снігу.
"Циклон прийшов, вже знаходиться над центром України і сніг сипле, і буде сипати. Сніг не може насипати за одну годину… От до кінця дня побачите і завтра вночі. Це як почався, закінчиться завтра аж в другій половині дня. От за всі ці дні снігу і насипле", - підсумувала Людмила Гуманенко.
Як повідомляв УНН, незважаючи на погодні умови, міжнародні аеропорти столиці – "Бориспіль" і "Київ" (Жуляни) працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, південний циклон з Чорного моря принесе на більшу частину території України мокрий сніг і хуртовини – погіршення погодних умов триватиме до ранку четверга.