К концу дня в Киевской области ожидается до 10 см снега

"В центральной области уже засыпало, там снежный покров увеличился на 5-14 см, больше Черкасская и Кировоградская области, по состоянию на 8:00 утра, а у нас (в Киеве - ред.) начался позже, значит будет медленнее это продолжаться", - сообщила ведущий синоптик.

В Киевской области до конца дня ожидается примерно до 10 см снега. Синоптики прогнозируют окончания снегопада завтра днем. К тому времени должно насыпать от 12 до 18 см снега.

"Циклон пришел, уже находится над центром Украины и снег сыплет, и будет сыпать. Снег не может насыпать за один час ... Вот к концу дня увидите и завтра ночью. Это как началось, так и закончится завтра вплоть до второй половины дня. Вот за все эти дни снега и насыпет", - подытожила Людмила Гуманенко.



Как сообщал УНН, несмотря на погодные условия, международные аэропорты столицы - "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) работают в штатном режиме.



Напомним, по прогнозу синоптиков, южный циклон с Черного моря принесет на большую часть территории Украины мокрый снег и метели - ухудшение погодных условий продлится до утра четверга.