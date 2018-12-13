Водіїв попередили про обмеження в'їзду вантажівок до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Водіїв попередили про обмеження на в'їзд вантажівок до столиці вранці у четвер у зв'язку з негодою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"О 6:00 13 грудня у зв’язку із ускладненням погодних умов в’їзд вантажівок до Києва знову обмежать. Для водіїв буде розгорнуто пункти обігріву на всіх в’їздах до міста", - повідомили напередодні у КМДА з посиланням на інформацію Управління з питань цивільного захисту.
Зазначимо, обмеження на в’їзд було введено 12 грудня о 16:00 перед вечірньою годиною пік. З 21:00 того ж дня до Києва вирішили знову запускати вантажний транспорт невеликими колонами, аби не ускладнювати рух автошляхами столиці.
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Міська влада закликає столичних водіїв без нагальної потреби не виїжджати у місто на приватному автотранспорті і користуватися громадським транспортом. За прогнозами синоптиків, у Києві до 14 грудня триватимуть сильні снігопади. Рівень опадів очікується до 20 сантиметрів снігу.
Також водіїв попросили не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та в не передбачених для цього місцях. Авто, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть.
Нагадаємо, через снігопад в Одеській області обмежили рух вантажівок.