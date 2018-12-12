Десятки вантажівок стоять у чергах на в'їздах до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Києві через погіршення погодних умов ввели обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту, що спричинило затори фур, які прямували до міста, передає кореспондент УНН.
Так, ввечері через негоду на різних в’їздах до міста були помічені черги з десятків вантажівок.
Раніше в Управлінні з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації повідомили, що обмеження для великогабаритного транспорту буде діяти до покращення погодних умов.
Обмеження було введене о 16:00 перед вечірньою годиною пік, щоб забезпечити належне прибирання міста від снігу та пересування транспорту дорогами столиці.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, снігопад триватиме уночі та вдень 13 грудня. У зв’язку із цим, закликаємо водіїв не користуватися приватними автомобілями, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не спричиняти заторів на автошляхах столиці.
Як повідомляв УНН, через погіршення погодних умов у Київській області трапилось понад 30 дорожньо-транспортних пригод.