Українців попередили про ускладнення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Україні найближчими днями очікується ускладнення погодних умов - у низці областей снігопади, випаде до 20 см снігу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, вранці 11 грудня у північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.
Удень у Приазов'ї сильний дощ, на півдні країни пориви вітру 15-20 м/с, у північних та центральних областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.
"12-13 грудня очікується ускладнення погодних умов: 12 грудня у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 см", - додали у відомстві.
Вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади переважно у вигляді дощу.
У четвер, 13 грудня, в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на грудень.