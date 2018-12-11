Украинцев предупредили об осложнении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине в ближайшие дни ожидается осложнение погодных условий - в ряде областей снегопады, выпадет до 20 см снега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, утром 11 декабря в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/с, в северных и центральных областях местами гололед, на дорогах гололедица.
"12-13 декабря ожидается осложнение погодных условий: 12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см", - добавили в ведомстве.
Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя.
В четверг, 13 декабря, в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица.
Напомним, синоптики дали прогноз на декабрь.