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Украинцев предупредили об осложнении погодных условий

Киев • УНН

 • 39410 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине в ближайшие дни ожидается осложнение погодных условий - в ряде областей снегопады, выпадет до 20 см снега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Украинцев предупредили об осложнении погодных условий

"По данным Укргидрометцентра, утром 11 декабря в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/с, в северных и центральных областях местами гололед, на дорогах гололедица.

"12-13 декабря ожидается осложнение погодных условий: 12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см", - добавили в ведомстве.

Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя.

В четверг, 13 декабря, в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

Напомним, синоптики дали прогноз на декабрь.

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